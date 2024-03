Chi è il miglior marcatore nella storia della Juventus?

Tutti i gol di Del Piero con la Juventus

Serie A: 188 gol

Champions League: 42 gol

Coppa Italia: 25 gol

Serie B: 20 gol

Europa League / Coppa UEFA: 4 gol

Supercoppa italiana: 3 gol

Supercoppa europea 2 gol

Preliminari di Champions League: 2 gol

Preliminari di Europa League: 2 gol

Coppa Intercontinentale: 1 gol

Coppa Intertoto: 1 gol

I migliori marcatori nella storia della Juventus

Alessandro Del Piero: 290 gol

Giampiero Boniperti: 179 gol

Roberto Bettega: 178 gol

David Trezeguet: 171 gol

Omar Sivori: 167 gol

Felice Borel: 158 gol

Pietro Anastasi: 130 gol

John Hansen: 124 gol

Roberto Baggio: 115 gol

Paulo Dybala 115 gol

Federico Munerati: 113 gol

John Charles: 105 gol

Michel Platini 104 gol

Cristiano Ronaldo 101 gol

Guglielmo Gabetto 100 gol

I giocatori attuali della Juventus che hanno segnato più gol

Dusan Vlahovic 38 gol

Paul Pogba 34 gol

Federico Chiesa 29 gol

Moise Kean 22 gol

Adrien Rabiot 21 gol

Arkadiusz Milik 15 gol

Alex Sandro 15 gol

Weston McKennie 13 gol

Daniele Rugani 11 gol

Danilo 9 gol

Se il numero di giocatori che hanno indossato la maglia dellanella storia del calcio è di poco inferiore agli 800, solamente poco più della metà di loro può fregiarsi di aver realizzato almeno un gol in carriera, e in gare ufficiali, con la maglia bianconera. Nel seguente articolo, infatti, andremo a scoprire chi sono i migliori marcatori di tutti i tempi nella storia del club zebrato.Il giocatore che ha realizzato più gol nella storia della Juventus è. L'ex capitano della Vecchia Signora ha messo a refertoin gare ufficiali in maglia bianconera dal 1993 al 2012. I gol dello storico numero 10 zebrato sono stati distribuiti nelle seguenti competizioni:Nella storia del club bianconero sono 15 i giocatori che, nel corso della loro esperienza in quel di Torino, hanno raggiunto o superato il traguardo dei 100 gol in maglia bianconera. Di seguito l'elenco completo dei migliori marcatori nella storia del club:Tra i giocatori che attualmente vestono la maglia della Juventus, quello che ha realizzato più gol è, che, dal gennaio del 2022 ad oggi ha toccato quota 38 centri in gare ufficiali. Di seguito la top 10 di coloro che hanno segnato più gol con la Juve e che ancora vestono i colori bianconeri.