La Juventus ha segnato in quattro partite 9 gol, con una media superiore a due reti quindi. Roma e Inter hanno fatto meglio in questo dato. Nella classifica degli expected goals invece, ovvero la possibilità che un tiro si trasformi in una rete, i bianconeri sono secondi con 8,5. Davanti c'è sempre l'Inter con 11,9. Dati riportati dal sito Kickest,