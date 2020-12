La Juventus spesso viene additata di essere favorita dal "sistema" e dagli arbitri. Un'accusa con la quale si deve fare i conti ogni giorno. Ma su Calciomercato.com la classifica delle sviste arbitrali vede i bianconeri in credito coi fischietti. Decisivo il match di cinque giorni fa contro l'Atalanta, dove sono stati graziati sia De Roon che Romero. Interessante notare come il Milan sia in testa anche in questa graduatoria...

La classifica completa (nell'ordine: errori a favore, a sfavore, saldo complessivo)

Milan 5 - 2 (+3)

Lazio 2 - 0 (+2)

Benevento 3 - 1 (+2)​​

Parma 2 - 0 (+2)

Napoli 3 - 1 (+2)​

Atalanta 2 - 1 (+1)​

Verona 1 - 0 (+1)

Udinese 2 - 1 (+1)​

Sassuolo 2 - 2 (0)

Crotone 1 - 1 (0)​

Cagliari 0 - 0 (0)

Genoa 0 - 0 (0)

Spezia 0 - 0 (0)

Bologna 0 - 1 (-1)​

Sampdoria 1 - 2 (-1)

Fiorentina 0 - 1 (-1)​

Juventus 2 - 3 (-1)​

Roma 3 - 5 (-2)​​

Inter 0 - 3 (-3)

Torino 0 - 5 (-5)