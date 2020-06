1









La rivista inglese FourFourTwo ha stilato la classifica dei 50 giocatori più cool del calcio, tra quelli che non calcano più i prati verdi del rettangolo di gioco. Tanti gli italiani presenti in questa graduatoria, che nel corso della loro carriera hanno dimostrato di essere cool, ovvero personaggi con un certo fascino, a volte dannato, dalla grande personalità, e dal grande stile. Non a casa ci sono Antonio Cassano, Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta. Ma la cosa sorprendete è che, tra i vari Cantona, Beckham, Best e Cruijff, il vincitore di questa stilosissima classifica è Andrea Pirlo, ex centrocampista di Mila, Juventus, Inter e Brescia.



