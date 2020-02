Stasera torna la Champions League e quale migliore occasione per parlare dei grandi bomber europei. Il portale spagnolo Fichajes.com ha stilato e aggiornato la classifica dei bomber che militano nei campionati dei 'vecchi' Continenti. Domina la Serie A, con l'attaccante della Lazio Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo della Juventus:



Al primo posto figura il centravanti della Lazio, Ciro Immobile che ha totalizzato 26 gol in 24 partite; segue

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco che ha segnato 23 gol in 22 partite. Infine, nell'ultimo gradino del podio figura Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus che ha realizzato 20 gol in 20 partite.