Secondo una classifica stilata dal CIES, la Juventus è al sesto posto tra i club italiani nella classifica della percentuale di minuti giocati dagli Under 21. 39° considerando tutte le società dei cinque maggiori campionati europei. Al primo posto in Europa c'è il Borussia Dortmund, dietro il quale ci sono tante squadre di Ligue 1. I bianconeri stanno portando avanti un progetto giovani nel quale rientrato diversi giocatori Under 21: dall'investimento per Kulusevski ai giocatori che Pirlo ha promosso in prima squadra (Frabotta, Dragusin, Fagioli). Sesto posto in Serie A, 39° in Europa, di strada da fare ce n'è ancora.