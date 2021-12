La Juventus non ha certo spiccato per solidità difensiva durante questo anno solare, tra la seconda metà della stagione di Pirlo e questa prima con Max Allegri allenatore. Questo è ben espresso dalla classifica dei clean sheet in Serie A nel 2021. In testa c'è l'Inter scudettata, con 20 partite con la rete inviolata. Poi il Napoli con 19 gare, il Milan con 16, l'Atalanta e la Roma con 14Un dato peraltro corretto e migliorato dalle ultimissime prestazioni. Seguono a quota 11 Bologna, Genoa, Fiorentina e Lazio.