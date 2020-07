Ciro Immobile non si ferma più. L'attaccante della Lazio ha segnato anche stasera nella vittoria della squadra di Inzaghi contro il Brescia per 2-0. L'attaccante napoletano prima ha fatto l'assist a Correa per il gol del vantaggio biancoceleste poi ha segnato la rete del raddoppio. In attesa di vedere in campo Cristiano Ronaldo, Immobile è salito a +4 sul portoghese nella corsa al titolo di capocannoniere, diventata già da tempo una sfida a due. Non solo la sfida con Ronaldo, però, perché il centravanti della Lazio ha messo nel mirino un altro juventino: con la rete di oggi è salito a -1 gol dal record di Gonzalo Higuain, che ai tempi del Napoli aveva fatto 36 gol in un solo campionato.