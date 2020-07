Nel secondo tempo del match vinto dalla Lazio per 5-1 a Verona sull'Hellas, il centravanti biancoceleste Ciro Immobile ha segnato una tripletta (di cui due rigori) portandosi a quota 34 gol in questo campionato: 4 in più rispetto a Cristiano Ronaldo, che è chiamato stasera contro la Sampdoria a rispondere. In palio all'Allianz Stadium non ci sono in palio solo lo scudetto e il titolo di capocannoniere della Serie A 2019-2020, ma c'è anche una corsa alla Scarpa d'Oro da portare avanti: nel mirino di Immobile e CR7 le 34 reti messe a segno in Bundesliga da Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco. Il laziale le ha appena raggiunte...