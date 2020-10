I temi di casa Juve sono essenzialmente due sulle prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola. Uno è di mercato, ossia lo stato della trattativa tra Juventus e Fiorentina per Federico Chiesa: la Gazzetta dello Sport in taglio basso titola "Juve-Chiesa è quasi fatta" mentre il Corriere dello Sport apre con "La Juve svende per avere Chiesa". L'altro tema è naturalmente il sorteggio dei gironi di Champions League che ha messo nello stesso raggruppamento Juventus e Barcellona: "Il meglio che c'è", scrive la Gazzetta; "CR7-Messi, un classico!" il Corsport in alto; "Finalmente!" apertura di Tuttosport.

IN SPAGNA - Strascichi dell'incrocio Messi-Ronaldo non possono non arrivare anche dal Paese che li ha visti incrociarsi in tantissimi Barça-Real, sia in Liga che in Champions.Il Mundo Deportivo in alto a destra parla di "Messi vs. Cristiano". Gli occhielli della prima di As rimarcano che "il sorteggio fa tornare il Clasico Messi-Ronaldo". Sport mette una fascia in calce "Messi contro Cristiano!".