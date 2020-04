Latorna in campo, per allietare il week-end dei tanti tifosi rimasti in astinenza da calcio. Certo, bisognerà accontentarsi di un tuffo nel passato, visto che di calcio giocato, ovviamente, non se ne può ancora parlare. Così, come annuncia la Juve stessa su Twitter, alle 15.00 scatterà una diretta speciale su YouTube: infatti, come una qualsiasi giornata di week-end, i bianconeri scenderanno in campo, contro la Fiorentina. Un flashback, che riporterà i tifosi direttamente al 2015-16. Anche se in tanti si ricorderanno il risultato, noi non facciamo spoiler: buona partita!