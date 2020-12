Tanti auguri Aaron Ramsey! Il gallese compie 30 anni e la Juve gli fa gli auguri così:



"Questo è il secondo compleanno in bianconero per Aaron Ramsey che oggi compie 30 anni e ha visto arricchirsi la sua personale bacheca dei trofei con una nuova coppa, quella della scorsa Serie A. La prima per lui con la maglia della Juventus, la nona consecutiva per la Vecchia Signora.



Il gallese di Caerphilly è arrivato a Torino nell’estate del 2019 e il suo feeling con il calcio italiano è cresciuto mese dopo mese.



Aaron, infatti, oltre a essere un punto di riferimento per la sua Nazionale che è riuscito a portare alla fase finale di Euro 2021 (Galles che affronterà l’Italia nella fase a gironi del prossimo Europeo) grazie alle sue due reti contro l’Ungheria, con la sua duttilità tattica è diventato un giocatore sempre più importante per la Juventus e, ponendo l’attenzione su questa prima parte di stagione, per gli schemi di Mister Andrea Pirlo.



Aaron si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere bianconero e lo dimostra la sua qualità delle partite disputate in Champions League. In quattro occasioni su cinque è partito titolare nella massima competizione europea per club, mentre in campionato italiano sono 8 i match disputati, di cui 5 da titolare, conditi da 2 assist, uno contro la Sampdoria nella gara di apertura e uno contro il Parma.



Con la sua classe e il suo essere sempre disponibile e sorridente ha conquistato tutti, dai compagni di squadra ai tifosi. In questo giorno speciale tutti noi, bianconeri, gli mandiamo i nostri più grandi auguri.



Happy birthday, Aaron!".