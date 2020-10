Un Clasico diverso. Meno carico di attesa, di fame. Questo si percepisce da Barcellona e da un Gerard Piqué che racconta come al Barça ci siano ancora molte questioni irrisolte, interne, ritornate ieri a fare scalpore. Di fronte ci sarà un Real moribondo, che sembra l'ultimo dei problemi per il prossimo avversario della Juve in Champions. Un "Clasico decaffeinato", lo definisce Tuttosport, che sottolinea come il Clasico abbia perso buona parte del proprio appeal planetario da quando Cristiano Ronaldo si è trasferito a Torino. Non a caso, sebbene Lionel Messi faccia (suo malgrado) ancora parte del Barça, la madre di tutte le partite spagnole non è più “Messi contro CR7”, bensì “Ansu Fati contro Vinicius”. Un evidente downgrade, in attesa di tempi migliori.