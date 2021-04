Lancio di oggetti contro Zinedine Zidane. E' accaduto a Liverpool, dove il Real ha pareggiato per 0-0 con i Reds, conquistando le semifinali di Champions League in virtù del 3-1 dell'andata in favore dei blancos. Poco prima del fischio d'inizio, e precisamente nel tragitto dal ritiro del Madrid fino ad Anfield, alcuni tifosi inglesi hanno lanciato alcuni oggetti verso il pullman spagnolo. Risultato? A 'spaventarsi' più di tutti proprio l'allenatore, Zinedine Zidane, che ha visto infrangersi il vetro di protezione alla sua destra. I danni, per fortuna, si sono limitati solo al finestrino...