Clamoroso Zazzaroni: 'Paratici-Milan, il contratto era pronto. Forti pressioni federali per non farlo tornare in Italia'

Le parole di Zazzaroni su Paratici

dice la sua sulla trattativa saltata fra il Milan e il direttore sportivo Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham. Il direttore del Corriere dello Sport a parlato a Pressing su Canale 5.CONTRATTO PRONTO - "Il contratto di Paratici al Milan era pronto, Paratici ce l'ha in mano il contratto. Le pressioni ci sono state, molto forti, sono arrivate anche a livello federale, lo dico molto chiaramente".NON DEVE TORNARE IN ITALIA - "Paratici non deve rientrare in Italia e vorrei capire per quale ragione, al di là del fatto che sicuramente ha commesso degli errori, sicuramente è stato punito e sicuramente la sua squalifica si esaurisce il 20 luglio. Se uno che è stato squalificato, una volta che è finita la squalifica, non può più lavorare in Italia, basta dirlo. Aggiungi una postilla nella legge e dici che, se uno è squalificato in Italia, non può più tornare".

PRESSIONI FEDERALI - "C'è stato qualcosa di più di qualche telefonata per fare pressione. Non può partecipare alla vita della società, ma il consulente lo può fare. Sono mesi che trattano. O il Milan è una società di sprovveduti, spero di no per loro. Lo stesso Paratici poteva sedersi al tavolo e spiegare la situazione. Gli avranno detto che non c'era problema".TARE FAVORITO - "Ora in pole position c'è Tare. Da quello che sappiamo, Furlani voleva D'Amico, che però non parla le lingue ed è sotto contratto con l'Atalanta. Tare mi sembra più convinto rispetto a prima, l'idea dell'allenatore ce l'avranno loro".