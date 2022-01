2









Il messaggio di Xavi Hernández è chiaro: dentro o fuori. A poche ore dall'Athletic Bilbao, l'allenatore del Barcellona ha parlato della situazione di Ousmane Dembélé mandando messaggi forti. La situazione rinnovo resta complessa e così avvisa: "Quello che posso dire è che siamo in una situazione complessa e difficile. Il club ha deciso che se non rinnova, dobbiamo prendere una decisione con lui. Non è facile, ma Mateu Alemany è in trattativa da cinque mesi con il suo rappresentante e non possiamo più aspettare, o dentro o fuori".



FUORI ROSA? - E' possibile ipotizzare un'esclusione dalla rosa? Xavi prontamente chiarisce: "Sono stato molto onesto con lui, non è una situazione facile, ma bisogna prendere una decisione La prima cosa sono gli interessi del club, questo deve essere chiaro. Non è previsto mandarlo in tribuna, o si rinnova o esce già ora dal club. Dobbiamo pensare di più alla squadra". Il messaggio è arrivato chiaro e a una dozzina di giorni dalla fine del mercato è un bel segnale. Chi lo coglierà? La Juve ci pensa, il giocatore piace da sempre, ma le cifre sono ancora alte. Il tempo per abbassarle c'è...