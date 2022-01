"Quello che posso dire è che siamo in una situazione complessa e difficile. Il club ha deciso che se non rinnova, dobbiamo prendere una decisione con lui. Non è facile, ma Mateu Alemany è in trattativa da cinque mesi con il suo rappresentante e non possiamo più aspettare, o dentro o fuori". Con queste parole Xavi ha mandato un ultimatum a Dembele e al suo entourage, mettendolo di fatto sul mercato. E la Juve osserva interessata