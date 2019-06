Vinicius Jr, giovane stella del Real Madrid, ha parlato a sorpresa del futuro di Kylian Mbappé, gioiello del Paris Saint-Germain, accostato anche alla Juventus sul mercato. Queste le sue dichiarazioni a Telefoot: "Il futuro di Mbappé è al Real Madrid. Penso proprio che arriverà. So che naturalmente tutti i tifosi del Real Madrid sognano di averlo in squadra, ma in realtà non solo qui. I fans di qualsiasi squadra lo spera. Non so se verrà realmente, ma noi parliamo spesso su Instagram. L’ammiro un sacco, ha già vinto molti titoli e se venisse qui sarebbe ottimo". Juventus avvisata.