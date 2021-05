Sarà un'estate particolarmente calda sul fronte panchine. Anche in casa Juventus, il futuro di Andrea Pirlo appare tutt'altro che certo; in particolare, bisognerà vedere se la squadra bianconera riuscirà a raggiungere l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions League. A ipotizzare un clamoroso valzer di panchine è il media spagnolo todofichajes per cui, se Zidane lasciasse la guida del Real Madrid, potrebbe essere Antonio Conte a prendere il suo posto. A quel punto, per Zizou si aprirebbero due strade: il ruolo da ct della Francia, oppure la panchina della Juventus.