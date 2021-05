3









Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Gigio Donnarumma è stato coinvolto in un incontro poco piacevole con gli ultras milanisti. I supporters rossoneri hanno infatti chiesto di parlare con il portiere in scadenza di contratto, chiedendogli di fare un passo indietro nella sfida con la Juventus.



L'INCONTRO - Dopo aver inizialmente rifiutato, Donnarumma ha incontrato la delegazione di tifosi. E tra le parti sono volate parole forti. La richiesta di non giocare non è stata ovviamente accolta dal tecnico, dal club e giustamente dal ragazzo. Che con la Juve sarà regolarmente tra i pali. Ma lo strappo sembra sempre più netto tra le parti.