Il Covid stoppa nuovamente una gara di Serie A. Non si giocherà infatti il primo anticipo della giornata odierna, previsto per le 18.30 alla Dacia Arena di Udine tra Udinese e Salernitana. La gara però non si disputerà. Con un comunicato diffuso nella notte il club campano ha ufficializzato che non sarà in Friuli: "Da Asl sospensione attività e divieto partecipazione a eventi sportivi". Al momento però dalla Lega non sono attesi comunicati: l'Udinese si presenterà alla Dacia Arena, si va verso un Juventus-Napoli bis. In assenza di decisioni i friulani andranno regolarmente allo stadio e l’arbitro Camplone della sezione di Pescara attenderà per 45 minuti l’arrivo della squadra ospite, prima di dichiarare il mancato svolgimento della gara: quindi giudice sportivo, 3-0 a tavolino e -1 in classifica alla Salernitana.