Ritardo per il rientro in campo di Salernitana e Torino. Nella gara dell'Arechi, le due formazioni sono entrate sul terreno di gioco per il secondo tempo alcuni minuti dopo. Il motivo? Il monitor Var, presente tra le due panchine, è momentaneamente inagibile. Il segnale video mancante sembra essere la causa della problematica. L'intervallo è durato oltre 25 minuti, rispetto i 15 canonici. La ripresa è quindi incominciata senza l'aiuto della sala VAR. Al 48°, la situazione è stata risolta.