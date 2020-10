Classe 1997, generazione d'oro. Gabriel Jesus, Lautaro Martinez, Rashford non solo. Nella Juve ci sono Bentancur e Chiesa, ma clamorosamente sono entrambi fuori dalla top 10 dei giocatori più cari al mondo nati in quell'anno. Sono rispettivamente all'undicesimo e dodicesimo posto, con una valutazione di 50 milioni per l'uruguaiano e di 48 milioni per l'ex Fiorentina. Il '97 più caro al mondo è Marcus Rashford del Manchester United, valutato 80 milioni di euro.