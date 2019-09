Davanti a casa #Icardi scritte e striscioni minacciosi pic.twitter.com/5K8ghH6s2C — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) September 1, 2019

Sotto casa di Mauro #Icardi spunta pure lo stemma della #Juve: i tifosi #Inter sono passati al contrattacco, in un modo certamente poco elegante. pic.twitter.com/hBPhDO1xjI — ilbianconero (@ilbianconerocom) September 1, 2019

Che se non ci fossero i disegni del 'bersaglio' da poligono, sarebbe un messaggio già abbastanza ambiguo e particolare. Si arriva alle minacce, nella sponda nerazzurra di Milano: sono dirette a Mauro Icardi, l'ex capitano ormai in completa, totale e infinita rottura con l'Inter. Il giocatore argentino ha rifiutato tutte le proposte arrivategli in quest'estate da separato (anzi: divorziato) in casa, e alla fine ha pure fatto causa alla squadra con cui ha un contratto per altre due stagioni. I tifosi hanno preso iniziativa, e non è esattamente felicissima: come mostrato nella foto in basso, le scritte sono quantomeno minacciose.Sotto casa di Icardi, ecco un'altra scritta: c'è anche lo stemma Juve.