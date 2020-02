"Il tempo potrebbe essere agli sgoccioli", per Maurizio Sarri. E' quanto riportato dai colleghi inglesi del Sun, secondo cui da quando l'Inter è tornata in vetta alla classifica, in casa Juve stanno iniziando seriamente a ri-progettare il futuro. Stavolta senza il tecnico toscano.



IL SOGNO - Il tabloid si spinge oltre. Rilevata la voce di Repubblica, secondo cui potrebbe clamorosamente tornare di moda il nome di Allegri - che è tecnicamente sotto contratto alla Juve fino a giugno 2020 -, il vero nome che arriva dall'Inghilterra è quello di Pep Guardiola. Agnelli "proverà la sorte di nuovo". Il Sun cita un insider Juve: "Andrea non ha mai nascosto il suo interesse in Pep, farà il possibile per renderlo concreto".