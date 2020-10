La Superlega si farà. E' quanto emerge dalle indiscrezioni di Sky Sports UK, che raccontano di un processo già avviato per portare ad organizzare quel torneo che coinvolgerà solo le migliori squadre del calcio europeo. Un'idea appoggiata a pieno dalla FIFA, che starebbe utilizzando la banca statunitense JP Morgan con l'obiettivo di creare un pacchetto di finanziamenti da 6 miliardi di euro per contribuire alla creazione di una European Premier League. Sono circa 12 i club già in trattativa, provenienti da Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna e che vorrebbero diventare membri fondatori della competizione, che comunque dovrebbe comprendere fino a 18 squadre. La FIFA è coinvolta in questa rivoluzione, che UEFA ed ECA dovranno discutere, come fatto anche nel recente passato.



Una vera rivoluzione, con l'appoggio della Fifa, che sancirebbe la fine della Champions League, a favore di una superlega europea miliardaria, scrive l'Ansa. Che prosegue: potrebbe partire già dalla stagione 2022-2023, dando così vita ad un campionato annuale europeo, non più nazionale. "Un torneo - si legge - non alternativo ai singoli campionati domestici, disputato nei turni infrasettimanali, finendo per occupare i giorni finora utilizzati dalle competizioni Uefa, dalla Champions League alla Europa League. Top-secret i nomi dei soci fondatori di questo progetto, ma tutto fa pensare che le migliori squadre del Continente - dal Liverpool alla Juventus, dal Manchester United al Bayern Monaco, fino alle due regine spagnole, Real Madrid e Real Madrid - sarebbero state coinvolte. Un'indiscrezione destinata a far tremare i vertici della Uefa, questo sicuramente".