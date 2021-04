5









AGGIORNAMENTO 20.20 - Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester City è pronto a lasciare la Superlega. Può farlo già in serata con un comunicato ufficiale. Intanto, dalla Spagna, emerge un vincolo non scontato per il Barcellona: la Superlega sarà prima proposta ai soci, Laporta avrà bisogno del supporto dei suoi per confermare la partecipazione dei catalani. Secondo quanto riporta TalkSport, sarebbe ora in corso una riunione tra i 12 club.



Ha del clamoroso quanto raccontato dalla BBC: il Chelsea in queste ore sta preparando un documento con il quale chiederà di fare un passo indietro per quanto riguarda la sua partecipazione alla Super League. A rivelarlo è Dan Roan, giornalista della BBC, secondo cui a breve sarà formalizzata la presa di posizione dei blues. ANCHE IL LIVERPOOL - Dopo le parole di Klopp e Guardiola, oggi anche da Liverpool è arrivato un po' di preoccupazione riguardo alla nuova lega dei big club europei. Repubblica riporta infatti i timori dei Reds, quelli di " un ingestibile danno di immagine, forse sottovalutando all'inizio il senso di comunità, egualitarismo e collante generazionale che il calcio ha in Inghilterra, nonostante la valanga di soldi arrivata negli ultimi anni".