Andrea Stramaccioni e l'Iran: una situazione molto complessa. Continuano le disavventure per l'ex tecnico dell'Inter che, dopo lo sfogo di qualche settimana fa - durissimo in conferenza stampa - ora si è trovato alle prese con nuovi problemi burocratici. L'allenatore dell'Esteghlal, squadra di Teheran, è stato trattenuto in Iran e gli è stata impedita la partenza per l'Italia prevista in concomitanza con la pausa del campionato. Il motivo? Un visto turistico scaduto da 12 giorni, con sorpresa di Stramaccioni che è lì da tre mesi per lavoro. Questo fa di li un "clandestino" in Iran.