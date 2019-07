La giornata di ieri di Fabio Paratici ha del pittoresco. Come riporta SportMediaset, infatti, il direttore sportivo bianconero avrebbe fatto di tutta fretta i bagagli per imbarcarsi su un aereo privato. La destinazione? Alquanto esotica: Ibiza.



FACCIA A FACCIA - Proprio a Ibiza, Mauro Icardi e Wanda Nara stavano trascorrendo assieme le vacanze e Paratici ha messo in piedi una mossa lampo per portare avanti la trattativa con l'attaccante argentino che in casa Inter nessuno vuol più vedere. La Juve segue Icardi già da un anno ma ora come mai conviene provare ad acquistarlo visto che la seconda parte di stagione da separato in casa ne ha abbattuto la valutazione. In ballo c'è anche lo scambio con Paulo Dybala che però, ad oggi, non convince la Juventus. Di certo Icardi è un pallino di Paratici e Sarri, le trattative vanno avanti.