Secondo quanto riportato da SportMediaset, Dani Alves lascerà il Paris Saint Germain, e nella mente del terzino brasiliano è balenata un'idea davvero particolare. Anzi: un ritorno, sui propri passi e sulle proprie parole. E cioè alla Juve. Come? Tutto chiaro e tutto vero, l'esterno ci starebbe riprovando nonostante lo strappo burrascoso di due stagioni fa. Che la colpa fosse di Allegri? Viene da pensarlo, sebbene le continue punzecchiature del giocatore verso i colori bianconeri non abbiano certo favorito un lieto ritorno. Insomma, Dani cerca una squadra e ricorda di avere ancora un po' di amici dalle parti di Torino. Tutto sommato, non è poi un così brutto ricordo.