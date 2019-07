"Mi tocca diventare juventino", questa la dichiarazione a sorpresa di Mauro Icardi a un amico, riportata da Sport Mediaset. Sarebbe questo, dunque, il futuro designato per l'attaccante argentino, pronto a trasferirsi alla Juventus nel corso di questo caldissimo mercato estivo. Il Napoli si sarebbe fatto avanti in queste ultime ore, come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, con un'offerta da 10 milioni di euro a stagione, ma i bianconeri restano la prima scelta di Maurito.



LA SCELTA - L'argentino vuole restare in Italia e, se non può farlo in nerazzurro, in particolare dopo l'arrivo di Antonio Conte in panchina, ha scelto la Juventus. Che però, prima di chiudere l'affare con l'Inter, dovrà per forza di cose sistemare l'attacco con alcune cessioni, da Gonzalo Higuain a Mario Mandzukic, con scenario d'addio possibile anche per Moise Kean.