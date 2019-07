#skysport Andrea Agnelli su volo Easyjet EJU 2697per Ibiza... coasa bolle in@pentola..? pic.twitter.com/bgJTv7xxe9 — Nico Zavattoni (@nicozava) 7 luglio 2019

Ha del clamoroso quanto riportato da Sport Mediaset: secondo quanto ricostruito dal portale,. In missione per Icardi? Chissà. Di sicuro c'è un'altra puntata di questo incredibile intreccio tutta da raccontare: il numero uno bianconero avrebbe incontrato quest'oggi Gabriele Giuffrida, forse l'intermediario dell'affare (a sostenere l'ipotesi, il fatto che Wanda abbia iniziato a seguire su Instagram lo stesso Giuffrida).Missione dunque tutta da chiarire, quella di Agnelli. Immortalato da un tifoso mentre viaggiava sul pullmino dell'aeroporto verso l'auto che poi l'ha portato nei meandri dell'Isla. Intanto, Icardi continua a lavorare agli ordini di Conte in quel di Lugano. Seppur da separato in casa. Questione di tempo, Agnelli potrebbe essere andato in missione proprio per 'liberarlo'.