Che sogno sarebbe vedere Lionel Messi nella stessa squadra di Cristiano Ronaldo? Facile bollare una simile suggestione come mero "fantamercato". Eppure, dalla Spagna rimbalza una voce di mercato che ha del clamoroso: il futuro del fuoriclasse argentino potrebbe essere alla Juventus!

FISCO E FINANZA - Da settimane si parla con insistenza dell'interesse dell'Inter per Messi, alimentato da un rapporto "tra luci e ombre" tra Leo e il Barcellona. Tuttavia Sport evidenzia che anche la Juventus starebbe cullando questa pazza idea. Ciò che accomuna Juve e Inter, secondo il giornale catalano, è una posizione privilegiata rispetto al Paris Saint-Germain in un'eventuale asta di mercato: questo a causa dello status di "osservato speciali" del PSG in ottica Fair Play Finanziario, mentre i due club italiani godrebbero di un regime fiscale più favorevole.