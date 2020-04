Ha dovuto farlo, Son Heung-min. L'attaccate del Tottenham è tornato in Corea del Sud, dove tutti gli uomini sono ancora sottoposti all'obbligo di leva, per un periodo di due anni, al fine di formare una forza militare di 600mila soldati pronta a fronteggiare il pericolo di una guerra con la Corea del Nord. Nel 2018, Son riuscì a eludere gli obblighi di leva dopo la vittoria contro la Germania ai Mondiali in Russia. Pochi mesi dopo, per 'meriti sportivi' aveva proseguito il momento di stallo dopo la medaglia d'oro ai Giochi Asiatici in Indonesia. Ora però, la stella coreana non potrà più sottrarsi: dal 20 aprile farà l'addestramento in una base sull'isola di Jeju.