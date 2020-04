6









Gigio Donnarumma alla Juve, parte ennesima. A raccontarlo è SportMediaset che sottolinea come i bianconeri possano davvero strappare a prezzo di saldo il portiere rossonero per farne il perno del futuro. O meglio: con un sacrificio. E cioè Federico Bernardeschi.



SCAMBI - Il mercato stile NBA sembra essere entrato nel vivo. La Juve potrebbe dunque presentare questa proposta ai rossoneri, che hanno già manifestato attenzione e interesse per l'esterno ex Fiorentina, poco utilizzato in questa stagione da Maurizio Sarri, sebbene all'inizio dell'annata il tecnico toscano l'avesse lodato per duttilità e soprattutto sacrificio. Se n'era parlato, menzionato anche nei discorsi inerenti a Paquetà. Poi, tutto fermo. Fermato dalle stesse società. La Juventus ora sembra essere tornata all'attacco. E per un pezzo grosso, grossissimo come Donnarumma. Con la regia di Raiola, chissà. Anche se il rinnovo, economico e di fiducia, di Szczesny sembra scrivere un'altra storia.