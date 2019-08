Clamorosa l'indiscrezione dell'ultima ora di Sky Sport: su Paulo Dybala è piombato il Tottenham, a poco meno di 48 ore dalla chiusura del mercato in Premier League, previsto per le ore 18 italiane di giovedì. Dopo che la trattativa con il Manchester United si è arenata, in seguito alle folli richieste dell'argentino per l'ingaggio e del suo agente per le commissioni legate all'affare, sono gli Spurs ora ad avvicinarsi a Dybala.



LA CIFRA E COSA MANCA - L'intesa con la Juventus sarebbe già stata trovata a quota 70 milioni di euro, cifra dell'offerta ufficiale del Tottenham. Non resta che trovare quanto è mancato nei confronti dello United: si tratta quindi ora con la Joya e con il suo agente per chiudere definitivamente l'affare.