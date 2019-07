Il Milan incontra Vlado Lemic, agente di Luka Modric, e i tifosi rossoneri possono sognare. Si tratta soltanto di un incontro interlocutorio, secondo quanto riporta Sky Sport, ma Zvonimir Boban, da qualche settimana tornato in rossonero da dirigente, potrebbe sfruttare lo stretto rapporto con l'agente serbo per valutare un clamoroso affare. Chiaro è che Modric dovrebbe ridursi e non poco l'ingaggio da 12.5 milioni di euro a stagione, compresi i bonus. Al momento è solo una tentazione, ma il Milan ci prova.