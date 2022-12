Un'avventura arrivata alla fine. Isco lascerà il Siviglia a parametro zero, perché dopo l'arrivo a parametro zero avvenuto dopo lo svincolo dal Real Madrid, alcuni frizioni hanno portato a una frattura non più sanabile. Secondo Marca, Isco sarà libero di trattare con altre società già da gennaio, non rispettando il contratto firmato in estate e che aveva come anno di scadenza il 2024. Alla base di tutto alcune frizioni con il direttore sportivo del Siviglia Monchi, cresciute d'intensità nelle ultime settimane. Può partire subito.