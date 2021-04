10 - I migliori marcatori nei top-5 campionati europei da inizio marzo 2021:





A leggerlo non ci si crede, ma è così. Sì, perché il dato raccolto da Opta racconta di un giocatore - l'attaccante nigeriano del Crotone - che ha un rendimento incredibile. Sono 16 i gol in campionato, che lo rendono il quarto miglior marcatore della Serie A, nonostante l'ultimo posto in classifica,