Clamoroso scenario per Szczesny: la sua Champions potrebbe già finire, il motivo

Calciomercato

La Champions di Szczesny può già finire: il motivo

A partire dalla stagione 2024/25,veste la maglia dele a difesa della porta blaugrana, l'ex portiere della Juventus è ancora in corsa su tutti i fronti. I catalani, infatti, possono ancora puntare alla vittoria della Liga, della Champions League e della Coppa del Re. Tuttavia, come raccontato da Tuttosport, emerge uno scenario clamoroso che potrebbe chiudere anzitempo l'avventura europea del portiere polacco.L'imminente ritorno di Marc ter Stegen, fermo ai box da inizio stagione dopo un infortunio al ginocchio, potrebbe infatti portare il portiere tedesco verso il reintegro in lista Champions, nella quale era stato inserito a inizio anno.

Cosa dice il regolamento

Scenario che potrebbe portare alla clamorosa esclusione di Szczesny a partire dal prossimo turno della massima rassegna continentale, con il Barcellona che è ormai ad un passo dall'approdo in semifinale."Quando il portiere infortunato o malato (ter Stegen, ndr) è nuovamente idoneo a essere schierato, può riprendere il suo ruolo al posto del portiere che lo ha sostituito (Szczęsny, ndr). Il rientro del portiere originale deve essere comunicato all’amministrazione UEFA 24 ore prima della partita successiva in cui il portiere originale dovrà giocare".