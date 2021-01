1









Come riporta La Gazzetta dello Sport, la rottura in casa Roma tra Dzeko e Fonseca ha aperto diversi scenari di mercato, uno legato all’Inter. Infatti, sarebbe nata una clamorosa ipotesi con al centro anche Christian Eriksen, ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte e posto più volte dalla dirigenza sul mercato. Si parla di uno scambio, con Conte grande estimatore del bosniaco fin dai tempi del Chelsea. Però – si legge sulla Rosea – l’ipotesi non decolla su input della proprietà nerazzurra, concentrata sull’abbattimento del monte ingaggi. Dzeko, in questo senso, percepisce uno stipendio netto pari a quello del danese (7,5 milioni di euro), mentre al lordo peserebbe di più a bilancio (Eriksen usufruisce del Decreto Crescita).