Oltre al nodo allenatore da risolvere, la Juventus deve fare chiarezza anche sulla situazione Cristiano Ronaldo. O meglio, lui dovrà decidere il suo futuro. Che secondo Tuttosport potrebbe essere al Manchester United, per un clamoroso scambio tra il portoghese e Paul Pogba; in quel caso anche per il centrocampista francese sarebbe un ritorno a Torino. Una suggestione che potrebbe diventare concreta se davvero CR7 dovesse decidere di tornare in Inghilterra.