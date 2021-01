Nuovi scenari sull'affare Scamacca. Secondo Sky Sport la Juventus rischia di essere tagliata fuori per l'attaccante classe '99: i bianconeri infatti non hanno ancora trovato un accordo col Sassuolo, che lo cederebbe solo in prestito con obbligo di riscatto ma i bianconeri vogliono inserire il diritto. I giorni passano ma le parti non trovano una quadra, così il Sassuolo sta pensando di riportare alla base il giocatore in prestito al Genoa ma per tenerlo in rosa.