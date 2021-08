Le parole di Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa non era certo campate per aria. Il Manchester United ha davvero piazzato il sorpasso sul City per arrivare a prendere Cristiano Ronaldo in uscita dalla Juventus! Fino a stamattina il City sembrava l'unica destinazione possibile per CR7, invece oggi il club degli emiri ha deciso di tirarsi indietro, mentre lo United, nonostante quest'estate abbia già acquistato Jadon Sancho, è pronto a investire sul portoghese dopo aver parlato con Jorge Mendes.

Alla base del passo indietro del City, l'impossibilità di cedere Raheem Sterling e di prendere Ronaldo a parametro zero. D'altro canto, per incoraggiare lo United a metter mano al portafogli per provare a ingaggiare CR7 soddisfacendo le richieste della Juve (l'offerta dei Red Devils supererà i 25 milioni di euro per avvicinarsi alla cifra necessaria ai bianconeri per evitare la minusvalenza), ha giocato un ruolo anche la discesa in campo di alcune leggende dello United, come Wayne Rooney ma non solo.



AGGIORNAMENTO 16.45 - L'offerta è arrivata: Cristiano Ronaldo sarà un giocatore del Manchester United. Offerta da circa 30 milioni di euro.