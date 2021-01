Acque agitate in casa Roma e ciò che accade è clamoroso. Come si legge su La Repubblica e sul Corriere dello Sport, ieri mattina la squadra giallorossa si è rifiutata di allenarsi a Trigoria. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro lo Spezia, infatti, la squadra non è scesa regolarmente in campo. Il motivo? Al centro dei discorsi c'è il caso della sesta sostituzione effettuata ai tempi supplementari, vietata dal regolamento in Italia. I calciatori hanno chiesto invano il reintegro del team manager Gianluca Gombar, sollevato dall'incarico su ordine del presidente Friedkin, per una decisione sbagliata ma presa da tutto lo staff tecnico. Poi la situazione è rientrata e i calciatori si sono allenati nel pomeriggio, ma resta il gelo con l'allenatore Fonseca. In particolare con i senatori come Dzeko. E Friedkin pensa ad Allegri.