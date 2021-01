Serata negativa quella di ieri per la Roma di Paulo Fonseca, che esce dalla Coppa Italia per mano dello Spezia. Oltre il danno anche la beffa però, perché i giallorossi, ko per 2-4 sul campo in una partita finita in nove uomini per i rossi a Mancini e Pau Lopez, avrebbe perso comunque 0-3 a tavolino per un errore nelle sostituzioni: al momento dell'espulsione del portiere infatti Fonseca ha inserito Fuzato e Ibanez insieme, senza rendersi conto che con la doppia sostituzione ha effettuato sei cambi, cosa non consentita dal regolamento.