Fonseca rischia, Allegri è pronto. L'ex tecnico della Juventus sembra vicino alla nuova panchina, dopo un anno di sabbatico. Il neo proprietario giallorosso Friedkin, infatti, pone seri dubbi sul futuro dell'allenatore atturale e apre alla rivoluzione. Allegri, si legge sul Corriere dello Sport, è "disponibile a parlare con i nuovi proprietari della Roma, vuole conoscere il progetto, anche se la squadra non sarà subito competitiva per vincere. Non è una questione di soldi, anche se Allegri viaggia a cifre alte. Ma è importante il progetto, aprire un ciclo per tornare a vincere, come ha dimostrato di saper fare". Contattato anche da Inter e Psg in estate non ha trovato l'accordo, ma ora non vuole più stare fermo. E ha fatto sapere, pur non avendo avuto finora contatti diretti, di prendere in considerazione la Roma.