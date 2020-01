La notizia che arriva direttamente da Espn avrebbe davvero del clamoroso: il Manchester United sta pensando di far tornare in Europa, in Premier, e ancora in Red Devils, Carlitos Tevez. L'ex "10" della Juventus gioca ormai al Boca Juniors da quando ha lasciato Torino nel 2015, con una parentesi cinese nel 2017-18, al Shangai Shenhua: per la nuova dirigenza degli zeneizes, però, non sembra più esserci spazio per Tevez, tanto che l'argentino avrebbe pensato al ritiro. Lo United così, registrato amaramente l'infortunio di Marcus Rushford, vuole fargli cambiare idea, apparecchiando al grande ritorno low cost per colmare il vuoto lasciato dal centravanti inglese.