Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Francia: Kylian Mbappé, stella del PSG e della nazionale francese, ha la febbre e si è sottoposto in queste ore al test per verificare se ha contratto il coronavirus. Le condizioni fisiche dell'ex Monaco da tempo preoccupano in casa parigina, e da due giorni non si allena con il resto della squadra. Secondo quanto riferito da L'Equipe, quotidiano vicino alle vicende di casa PSG, oggi Mbappé si è sottoposto al test del coronavirus, i cui risultati saranno noti tra stanotte e domani. Gli indizi fanno pensare a un esito negativo, ma fin quando non ci sarà il verdetto non si avranno certezze. Si attendono reazioni ufficiali da parte del club e notizie ufficiali al riguardo.



IL RISCHIO - Un'eventuale positività al coronavirus di Mbappé potrebbe portare allo stop di tutta la Champions League, oltre alla quarantena di tutta la squadra. E in tutto ciò domani il PSG giocherà la decisiva sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Borussia Dortmund.