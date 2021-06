Dalla Spagna raccontano un clamoroso scenario secondo il quale Miralem Pjanic potrebbe sì tornare in Italia, ma finire alll'Inter. Lo riporta Fichajes.net, secondo il quale il Barcellona sarebbe interessato a Nicolò Barella e in cambio vorrebbe mettere sul piatto proprio il cartellino del centrocampista bosniaco che in Spagna non si è ambientato e vorrebbe tornare in Serie A.